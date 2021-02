Contagiato 1 abitante su 10 Focolaio in città | verso il blocco totale per la variante inglese del Covid

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Siamo a Corzano, un paesino nella provincia di Brescia. È qui che nel giro di dieci giorni, sono emersi cento contagi. Tutto è iniziato a scuola, con due maestre contagiate. Poi lo screening e la scoperta che decine di bambini erano positivi. Ma quasi sempre con zero sintomi. Un elemento che complica molto l’attività di prevenzione. Tantissimi casi per un paese della Bassa pianura che he ha solo 1.400 abitanti. E dove il 10% della popolazione risulta positivo al. “Abbiamo 140 positivi e il 60% è rappresentato da studenti della scuola elementare e della materna che a loro volta hannoi familiari” è la conferma che arriva dal primo cittadino, lui stesso positivo al tampone. Ora le scuole sono chiuse, su ordinanza del sindaco Giovanni Benzoni. E l’Ats di Brescia conferma la presenza della...