Clima, BCE: posizione comune delle banche centrali su applicazione principi ESG (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Le banche centrali dell’Eurosistema – le 19 banche centrali nazionali dei paesi dell’area dell’euro e la BCE – hanno raggiunto un accordo nella definizione di “una posizione comune per l’applicazione dei principi di investimento sostenibile e responsabile (ESG, ndr) nei portafogli di politica non monetaria denominati in euro che ciascuna di loro gestisce sotto la propria responsabilità”. La precisazione di “politica non monetaria” esclude quindi il Quantitative Easing ma anche il nuovo piano di acquisto di titoli anticrisi Pepp. L’intesa, si legge in una nota di Francoforte, segue un ampio lavoro preparatorio all’interno dell’Eurosistema e ha beneficiato anche dell’analisi del Network for Greening the Financial System (NGFS) alle cui ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Ledell’Eurosistema – le 19nazionali dei paesi dell’area dell’euro e la BCE – hanno raggiunto un accordo nella definizione di “unaper l’deidi investimento sostenibile e responsabile (ESG, ndr) nei portafogli di politica non monetaria denominati in euro che ciascuna di loro gestisce sotto la propria responsabilità”. La precisazione di “politica non monetaria” esclude quindi il Quantitative Easing ma anche il nuovo piano di acquisto di titoli anticrisi Pepp. L’intesa, si legge in una nota di Francoforte, segue un ampio lavoro preparatorio all’interno dell’Eurosistema e ha beneficiato anche dell’analisi del Network for Greening the Financial System (NGFS) alle cui ...

mantmanrog : RT @assurdistan: @valentina_mulas Draghi ha le posizioni proprie dell’EU. È un ex alto funzionario BCE. Quindi società aperta, no omofobi… - giorgiovascotto : RT @assurdistan: @valentina_mulas Draghi ha le posizioni proprie dell’EU. È un ex alto funzionario BCE. Quindi società aperta, no omofobi… - fulviagr : L’incarico a #Draghi, ma su giovani e #clima da che parte sta? Più volte nei suoi discorsi l’ex Presidente della… - Penelope48a : RT @assurdistan: @valentina_mulas Draghi ha le posizioni proprie dell’EU. È un ex alto funzionario BCE. Quindi società aperta, no omofobi… -