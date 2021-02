Champions, il Liverpool non potrà viaggiare fuori i confini (Di giovedì 4 febbraio 2021) La Germania chiude le porte al Liverpool. Servirà una soluzione perché la Germania non ammette eccezioni. Il paese ha chiuso le frontiere a Regno Unito, Irlanda, Brasile, Portogallo e Sudafrica come misura preventiva a causa della diffusione dei nuovi ceppi di coronavirus. Il Lipsia, che dovrà affrontare il Liverpool in Champions League il prossimo 16 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 4 febbraio 2021) La Germania chiude le porte al. Servirà una soluzione perché la Germania non ammette eccezioni. Il paese ha chiuso le frontiere a Regno Unito, Irlanda, Brasile, Portogallo e Sudafrica come misura preventiva a causa della diffusione dei nuovi ceppi di coronavirus. Il Lipsia, che dovrà affrontare ilinLeague il prossimo 16 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

La polizia tedesca non permetterà al Liverpool di entrare in Germania per giocare la partita di Champions League contro il Lipsia il 16 febbraio a causa delle restrizioni del coronavirus. Lo afferma il ministero dell'Interno tedesco. La ...

Come da comunicazione del Ministero dell'Interno tedesco, il Liverpool non potrà raggiungere Lipsia per disputare la gara ...

