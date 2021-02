Calcio: Coppa Italia, un turno di squalifica a Romero, Sanchez e Vidal (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Il giudice sportivo A dopo le partite d'andata per le semifinali di Coppa Italia ha squalificato per un turno Cristian Romero (Atalanta), Alexis Sanchez e Arturo Vidal (Inter). Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Il giudice sportivo A dopo le partite d'andata per le semifinali dihato per unCristian(Atalanta), Alexise Arturo(Inter).

