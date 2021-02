Anticorpi monoclonali, via libera dell’AIFA (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Semaforo verde della Commissione tecnico scientifica dell’ Agenzia italiana del farmaco (AIFA) agli Anticorpi monoclonali in Italia. L’ok è stato dato a due Anticorpi monoclonali per il trattamento di Covid-19, quelli prodotti da Regeneron e da Eli Lilly, con alcune condizioni, come da legge 648/1996 che prevede l’approvazione di medicinali in corso di sperimentazione clinica o utilizzati in altri Paesi quando non esiste un’alternativa tarapeutica valida. Previste limitazioni in linea con quelle del Canada e dell’Fda (Food and Drug Administration) negli Stati Uniti: i farmaci sono destinati a pazienti in fase precoce con alto rischio di evoluzione. “Con le dosi di vaccino che tardano ad arrivare, le categorie e gli ambienti più a rischio potrebbero trovare negli Anticorpi ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Semaforo verde della Commissione tecnico scientifica dell’ Agenzia italiana del farmaco (AIFA) agliin Italia. L’ok è stato dato a dueper il trattamento di Covid-19, quelli prodotti da Regeneron e da Eli Lilly, con alcune condizioni, come da legge 648/1996 che prevede l’approvazione di medicinali in corso di sperimentazione clinica o utilizzati in altri Paesi quando non esiste un’alternativa tarapeutica valida. Previste limitazioni in linea con quelle del Canada e dell’Fda (Food and Drug Administration) negli Stati Uniti: i farmaci sono destinati a pazienti in fase precoce con alto rischio di evoluzione. “Con le dosi di vaccino che tardano ad arrivare, le categorie e gli ambienti più a rischio potrebbero trovare negli...

