‘Amici 20’ | è nata una nuova coppia | scatta il bacio tra un cantante e una ballerina del talent!

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Da qualche giorno ormai si percepisce nell’aria una certa affinità tra due allievi della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Rosa Di Grazia, che fino a qualche settimana fa sembrava aver legato con l’ex concorrente Riccardo Guarnaccia, e Deddy. I due in questo periodo hanno stretto un rapporto molto particolare che, a quanto pare, si sta trasformando in qualcosa di più di una semplice amicizia. Negli ultimi daytime del programma, i ragazzi sono apparsi spesso insieme e intenti a scambiarsi tenerezze che non sono passate inosservate. Poco fa la svolta. Durante il pomeridiano andato in onda su Italia1 Rosa e Deddy, distesi su un lettino, sono apparsi l’uno abbracciato all’altra e tra loro èto il. Il feeling, dunque, è evidente, ma anche le insicurezze non sembrano mancare. Il, in ...