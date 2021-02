Ajax | Ten Hag | “Haller fuori dalla lista Uefa? Grave errore amministrativo”

Leggi su sportface

(Di giovedì 4 febbraio 2021) “È stato un. Non era stato dimenticato. È davvero una cosa riguardante l’uso del computer, attivare o disattivare un segno di spunta. Qualcosa è andato storto. Era sicuramente in“. Così il tecnico dell’, Henk ten Hag, commenta l’riguardo l’esclusione di Sebastien, giocatore approdato agli olandesi per 22.5 milioni di euro. “Ovviamente faremo tutto il possibile. Qualcosa è andato storto e con conseguenze importanti – ha aggiunto l’allenatore degli olandesi -. Come ho reagito? Ero incredibilmente deluso ma so che questonon è stato compiuto intenzionalmente. Certamente è un grandee non sarebbe dovuto capitare“. SportFace.