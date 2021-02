4 febbraio | in Friuli Venezia Giulia su 3 902 tamponi molecolari sono stati rilevati 252 nuovi contagi

PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Friuli #Coronavirus #COVID19 - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Friuli #Coronavirus #COVID19 - AskdataCovid : 03 Febbraio 2021 i morti in Friuli Venezia Giulia sono 27 su un totale da inizio epidemia di 2.471. Il totale dei t… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Friuli #Coronavirus #COVID19 - marta_ruggeri : La fase due del piano di #vaccinazione, quella che coinvolge gli #ultraottantenni, è iniziata nel Lazio, Campania e… -

Ultime Notizie dalla rete : febbraio Friuli

... alla sua ottava edizione, e che fino all'anno scorso si era sempre celebrata il 7. Quest'... inVenezia Giulia, partorita dai bimbi in collaborazione con la maestra Sabrina, e ...Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha diffuso le nuove mappe ufficiali sul Covid: Bolzano e il- Venezia Giulia sono in rosso scuro, uniche aree in Italia. ...Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.902 tamponi molecolari sono stati rilevati 252 nuovi contagi con una percentuale di positività del 6,45%. Sono ...Fra i tamponi molecolari realizzati la percentuale di positività è del 6,45%. Il rapporto scende al 5,47% nei test rapidi i cui esiti sono stati analizzati sempre nelle ultime 24 ore ...