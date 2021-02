Vedono un ragazzo che si vuole buttare dal ponte e lo fermano: due giovani arcensi premiati (Di giovedì 4 febbraio 2021) Hanno visto un uomo che voleva buttarsi da ponte, non hanno esitato a tentare di fermarlo, e ci sono riusciti. Hanno ricevuto l'encomio solenne del sindaco di Arco Alessandro Betta i due ragazzi ... Leggi su trentotoday (Di giovedì 4 febbraio 2021) Hanno visto un uomo che voleva buttarsi da, non hanno esitato a tentare di fermarlo, e ci sono riusciti. Hanno ricevuto l'encomio solenne del sindaco di Arco Alessandro Betta i due ragazzi ...

harrymilanoo : @SempreMilanCom perché hauge essere cancellato? , perché non krunic? , anche tutti i tifosi del Milan vedono che… - harrymilanoo : @SempreMilanCom perché hauge essere cancellato? , perché non krunic? , anche tutti i tifosi del Milan vedono che… - raja19_69 : rosalinda '...mi sento invasa nel mio privato' ma che dici ti rendi conto che sei al GF e che ti vedono tutti??! po… - DavidBasco86 : @p__antonio ragazzo mio che vuoi che dica scusami ?? è chiaro che vedono l'obiettivo fattibile e ci provano come pos… - chanvndIerbong : Pierpaolo altro stratega, ha puntato sulle ship perché piacciono al pubblico < 25 (per fortuna non tutti) e perché… -