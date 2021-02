Uomini e Donne | chi sono e cosa fanno i nuovi tronisti del trono classico

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Suldiarrivano due ragazzi: si tratta di Giacomo e Massimiliano. Conosciamoli insieme. I duediDuessimi ingressi per, condotto da Maria De Filippi su Canale 5 in daytime.due ragazzi molto giovani, che andranno a sostituire Davide Donadei, che ha fatto la sua scelta la settimana scorsa e Gianluca De Matteis, che ha abbandonato la trasmissione anzitempo. I video della presentazione, che vedremo negli studi di Cologno Monzese,stati pubblicati su Instagram da WittyTv. Partiamo da Giacomo, che ha 25 anni ed è un videomaker. Si definisce un ragazzo timido, ma molto socievole e grazie al ...

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 3 FEBBRAIO Tutto è pronto per una nuova registrazione diche andrà in scena oggi pomeriggio dopo quella di ieri in cui abbiamo avuto modo di ...Sono tanti - commenta i l capogruppo di Fratelli d'Italia Alessandro Draghi - purtroppo glie le, colpiti dalla pandemia, che hanno provato a compiere questi gesti estremi; una ...Sara Cenedese, una delle pochissime autotrasportatrici sarde: «Ragazze, non abbiate paura di guidare un camion» ...Nello studio di "Uomini e Donne" arrivano i nuovi tronisti Massimiliano e Giacomo. Occhi azzurri e capelli biondi, Massimiliano ha 20 anni ed ...