Tutte le nomination ai Golden Globes 2021 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Foto: Wikipedia)Sono state annunciate in queste ore le nomination ai Golden Globes 2021, ovvero i riconoscimenti che premiano il meglio della televisione e del cinema americani dello scorso anno. I premi, decisi dalla Hollywood Foreign Press Association, ovvero l’associazione della stampa estera che si occupa di spettacolo a Los Angeles, saranno assegnati in una cerimonia speciale il 28 febbraio, nella data che era precedentemente occupata dagli Oscar, i quali invece sono slittati al prossimo 25 aprile. Per la prima volta l’evento sarà condotto in due location differenti: le presentatrici Tina Fey e Amy Poehler, che già avevano presentato insieme la manifestazione dal 2013 al 2015, si troveranno sulle due sponde opposte del paese, l’una trasmettendo in diretta da New York e l’altra da Los Angeles. Durante la serata ... Leggi su wired (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Foto: Wikipedia)Sono state annunciate in queste ore leai, ovvero i riconoscimenti che premiano il meglio della televisione e del cinema americani dello scorso anno. I premi, decisi dalla Hollywood Foreign Press Association, ovvero l’associazione della stampa estera che si occupa di spettacolo a Los Angeles, saranno assegnati in una cerimonia speciale il 28 febbraio, nella data che era precedentemente occupata dagli Oscar, i quali invece sono slittati al prossimo 25 aprile. Per la prima volta l’evento sarà condotto in due location differenti: le presentatrici Tina Fey e Amy Poehler, che già avevano presentato insieme la manifestazione dal 2013 al 2015, si troveranno sulle due sponde opposte del paese, l’una trasmettendo in diretta da New York e l’altra da Los Angeles. Durante la serata ...

zazoomblog : Golden Globes 2021: tutte le nomination della 78esima edizione - #Golden #Globes #2021: #tutte - luislimeinmyh : the crown è una serie spettacolare e si merita tutte le nomination che ha avuto #GoldenGlobes - ileana_dugato : RT @TheHotCorn_: FRESHLY POPPED | Da #PromisingYoungWoman a #Mank passando per #Nomadland e #TheCrown: tutte le nomination ai #GoldenGlobes… - DennisCantoni : RT @badtasteit: La lista completa di tutte le nomination cinema e tv dei #GoldenGlobes 2021: - mondodopp : Tutte le #nomination appena annunciate per le sezioni #Cinema e #TV dei #GoldenGlobes 2021, che saranno assegnati i… -