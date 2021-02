Torino, promessa sposa a 15 anni ad uno sconosciuto: condannata la madre (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Aiutatemi perché fra 3 giorni mi sposo. Ho solo 15 anni“, erano state queste le parole pronunciate sottovoce e di nascosto, nei bagni di una scuola di Torino, da una ragazza di appena 15 anni ad un operatore del Telefono Azzurro dall’altra parte del telefono. Così è iniziata l’indagine su cosa stesse vivendo la piccola Rashida, la ragazzina “promessa in sposa” ad uno sconosciuto dalla madre. promessa in sposa a soli 15 anni Segregata, privata delle uscite con le amiche, costretta a indossare solamente alcuni abiti scelti dalla madre, obbligata ad una vita ridotta al minimo in termini di libertà: tutto affinché la 15enne accettasse senza potersi negare, quelle nozze che la ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Aiutatemi perché fra 3 giorni mi sposo. Ho solo 15“, erano state queste le parole pronunciate sottovoce e di nascosto, nei bagni di una scuola di, da una ragazza di appena 15ad un operatore del Telefono Azzurro dall’altra parte del telefono. Così è iniziata l’indagine su cosa stesse vivendo la piccola Rashida, la ragazzina “in” ad unodallaina soli 15Segregata, privata delle uscite con le amiche, costretta a indossare solamente alcuni abiti scelti dalla, obbligata ad una vita ridotta al minimo in termini di libertà: tutto affinché la 15enne accettasse senza potersi negare, quelle nozze che la ...

