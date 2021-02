TikTok, arriva la stretta del Garante: bloccato l’accesso ai minori di 13 anni (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb – arriva la stretta del Garante su TikTok: il social amatissimo dai teenager bloccherà l’accesso ai minori di 13 anni. Inoltre valuterà l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per verificare l’età degli utenti. Decisione che arriva dopo i recenti, tragici fatti di cronaca legati a un uso incontrollato del social. A partire dalla morte per auto-soffocamento di una bimba di 10 anni. Tik Tok si impegna a lanciare una campagna di sensibilizzazione per genitori e figli Dal canto suo, TikTok si impegna a lanciare una campagna informativa per sensibilizzare genitori e figli. La piattaforma di video sharing lo ha comunicato al Garante della protezione dei dati personali, dopo il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb –ladelsu: il social amatissimo dai teenager bloccheràaidi 13. Inoltre valuterà l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per verificare l’età degli utenti. Decisione chedopo i recenti, tragici fatti di cronaca legati a un uso incontrollato del social. A partire dalla morte per auto-soffocamento di una bimba di 10. Tik Tok si impegna a lanciare una campagna di sensibilizzazione per genitori e figli Dal canto suo,si impegna a lanciare una campagna informativa per sensibilizzare genitori e figli. La piattaforma di video sharing lo ha comunicato aldella protezione dei dati personali, dopo il ...

