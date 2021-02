Tessera sanitaria, istruzioni per l’uso: a cosa serve, come si ottiene, come richiedere un duplicato (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Che cos’è la Tessera sanitaria e a cosa serve? come si ottiene e, soprattutto, come comportarsi in caso di furto o smarrimento? A queste e molte altre domande risponde la Guida ufficiale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate il 1 febbraio 2021. Un vademecum con tutte le informazioni utili a dissipare dubbi e incertezze riguardo la Tessera sanitaria e il suo utilizzo. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, riguardo la suddetta guida, ha precisato: “In un periodo così difficile per il Paese, l’Agenzia delle Entrate vuole fare la sua parte per garantire un accesso semplice e veloce alle prestazioni sanitarie. Ecco perché abbiamo pensato a questa guida, un piccolo gesto di ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Che cos’è lae asie, soprattutto,comportarsi in caso di furto o smarrimento? A queste e molte altre domande risponde la Guida ufficiale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate il 1 febbraio 2021. Un vademecum con tutte le informazioni utili a dissipare dubbi e incertezze riguardo lae il suo utilizzo. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, riguardo la suddetta guida, ha precisato: “In un periodo così difficile per il Paese, l’Agenzia delle Entrate vuole fare la sua parte per garantire un accesso semplice e veloce alle prestazioni sanitarie. Ecco perché abbiamo pensato a questa guida, un piccolo gesto di ...

Ainely88 : Ci mancava il postino che ci lascia una tessera sanitaria sbagliata, perché non sia mai controllare la via. Basta il cognome no?!? - CitraroFrancitr : Come richiedere la tessera sanitaria: ecco una guida delle Entrate - Marco2Ermini2 : @fravez @OizaQueensday Quello che serve per avere una CI è indicato sul sito del ministero, ovvero devi avere una d… - aiconsultingsrl : Tessera Sanitaria: tutte le informazioni utili - AteneoWeb : Tessera Sanitaria: tutte le informazioni utili -