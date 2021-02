Scuola, il punto sul servizio mensa. (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La commissione Scuola presieduta da Chiara Guida ha incontrato l'assessora all'Istruzione Annamaria Palmieri e il responsabile dell'Area Educazione e diritto allo studio Giovanni Paonessa per ... Leggi su gazzettadinapoli (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La commissionepresieduta da Chiara Guida ha incontrato l'assessora all'Istruzione Annamaria Palmieri e il responsabile dell'Area Educazione e diritto allo studio Giovanni Paonessa per ...

Stefanialove69 : RT @Stefanialove_of: Twitter è come la scuola vi hanno dato i banchi con le rotelle, per fare un giro su se stessi e poi ritornare al punto… - IlTirrenoPrato : Ci sono volute quasi tre settimane per mettere a punto il sistema. Saranno controllati 125 alunni alla settimana in… - gazzettanapoli : Scuola, il punto sul servizio mensa. - Oriana_Mati : RT @Stefanialove_of: Twitter è come la scuola vi hanno dato i banchi con le rotelle, per fare un giro su se stessi e poi ritornare al punto… - Stefanialove_of : Twitter è come la scuola vi hanno dato i banchi con le rotelle, per fare un giro su se stessi e poi ritornare al punto di partenza. -