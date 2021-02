Romain Grosjean sarà al via dell’Indycar nel 2021 | “Correrò in questa categoria | ma non sugli ovali per i miei figli”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il “sacro fuoco” non si è spento ine quest’anno lo rivedremo nuovamente in gara. Il pilota francese, protagonista l’anno scorso di un brutto incidente nel GP di F1 in Bahrain e uscito miracolosamente illeso dall’impatto violentissimo della sua Haas contro le barriere, ha deciso di tornare a correre instagione. In una conferenza stampa su Twitch,ha dato conferma circa alcune voci che erano trapelate sul suo futuro. Nonperò in F1, ma in Indycar alla guida del team Dale Coyne Racing, sulla Dallara n. 51 motorizzata Honda. Il giorno dell’esordio, quindi,il 22 febbraio nei test al Barber Motorsports Park, in Alabama. “A Sakhir ho temuto di morire ma la voglia di continuare a gareggiare era troppo forte. L’Indy è una competizione stimolante e ...

f1_notizie : Romain Grosjean correrà con la Dale Coyne Racing nel campionato 2021 di Indycar #F1 - RSIsport : ?? Dopo aver chiuso la sua avventura in Formula 1, Romain Grosjean ripartirà dalla #Indycar - Rturcato83 : RT @MotoriNoLimits: Romain Grosjean nella IndyCar Series 2021 - Torcedorescom : Romain Grosjean vai para a Indy em 2021 - - BarbaraPremoli : Romain Grosjean nella IndyCar Series 2021 -

