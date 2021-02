Palazzo della Ragione, apre al pubblico la mostra “Il dono. Sulla vita e la morte” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo essere stata allestita a inizio novembre ma mai inaugurata dal vivo a causa della chiusura dei luoghi della cultura, la mostra celebra la riapertura delle attività culturali nella città di Bergamo. Dal 4 febbraio la mostra Il dono. Sulla vita e la morte, organizzata da The Blank insieme al Comune di Bergamo, può finalmente accogliere i visitatori e gli appassionati, dopo che l’apertura in presenza prevista a novembre è stata annullata a causa dell’aggravarsi della situazione pandemica. Grazie alla stretta collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo, la mostra è stata prorogata fino al 2 maggio 2021. Curata da Stefano Raimondi, la mostra presenta opere di sette artisti – ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo essere stata allestita a inizio novembre ma mai inaugurata dal vivo a causachiusura dei luoghicultura, lacelebra la riapertura delle attività culturali nella città di Bergamo. Dal 4 febbraio laIle la, organizzata da The Blank insieme al Comune di Bergamo, può finalmente accogliere i visitatori e gli appassionati, dopo che l’apertura in presenza prevista a novembre è stata annullata a causa dell’aggravarsisituazione pandemica. Grazie alla stretta collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo, laè stata prorogata fino al 2 maggio 2021. Curata da Stefano Raimondi, lapresenta opere di sette artisti – ...

Quirinale : Comunicazioni del Segretario Generale Zampetti:il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha ricevuto questa… - Linkiesta : L’Italia si merita il governo #Draghi, grazie al whatever it takes di #Renzi. La legislatura potrebbe affrontare l… - FratellidItalia : #Meloni: 'Non penso la soluzione ai gravi problemi sanitari, economici e sociali della Nazione sia l’ennesimo gover… - Devabole : RT @espressonline: Quanto lavora il povero Danilo Toninelli: le peggiori dichiarazioni della politica - federiconegrini : RT @Quirinale: Comunicazioni del Segretario Generale Zampetti:il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha ricevuto questa mattina… -

Ultime Notizie dalla rete : Palazzo della Mario Draghi è l'unico che potrebbe salvarci

... a causa dell'insistenza dei partiti di maggioranza (si fa per dire) di arroccarsi nel palazzo, e ... a condizione che la politica dimostri finalmente senso di responsabilità e consapevolezza vera della ...

Crisi di governo: incarico a Draghi. "Momento difficile, fiducioso emerga unità". Diretta

L'ex presidente della Bce è giunto in auto dal suo ufficio di Palazzo Koch. Ore 11.30. Sostegno a Draghi da parte di + Europa : "Più Europa è pronta a sostenere Mario Draghi: serve autorevolezza e ...

Reggio, il Palazzo della Cultura pronto ad accogliere i visitatori CityNow Nuove curve e più spettacolo: ecco il tracciato del Roma E-Prix all'Eur

e a partire da quest'anno anche di fronte all'iconico Palazzo della Civiltà Italiana, il cosiddetto Colosseo Quadrato. L'intero Parco del Ninfeo sarà inoltre incluso all'interno del perimetro della ...

Governo, Draghi accetta l’incarico: “Consapevole dell’emergenza. Fiducioso nel dialogo con i partiti”.

“Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Quirinale il professore Mario Draghi al quale ha conferito l’incarico per la formazione del governo. Draghi si è riserva ...

... a causa dell'insistenza dei partiti di maggioranza (si fa per dire) di arroccarsi nel, e ... a condizione che la politica dimostri finalmente senso di responsabilità e consapevolezza vera...L'ex presidenteBce è giunto in auto dal suo ufficio diKoch. Ore 11.30. Sostegno a Draghi da parte di + Europa : "Più Europa è pronta a sostenere Mario Draghi: serve autorevolezza e ...e a partire da quest'anno anche di fronte all'iconico Palazzo della Civiltà Italiana, il cosiddetto Colosseo Quadrato. L'intero Parco del Ninfeo sarà inoltre incluso all'interno del perimetro della ...“Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Quirinale il professore Mario Draghi al quale ha conferito l’incarico per la formazione del governo. Draghi si è riserva ...