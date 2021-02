“Mi dissero: hai i minuti contati”. Le 5 ore di racconto del giovane americano legato e bendato dai Carabinieri dopo l’uccisione di Cerciello Rega (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Cristian Gabriel Natale Hjort a processo in concorso con Finnegan Lee Elder, per l'omicidio del vicebrigadiere nel quartiere romano di Prati il 26 luglio 2019 Leggi su lastampa (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Cristian Gabriel Natale Hjort a processo in concorso con Finnegan Lee Elder, per l'omicidio del vicebrigadiere nel quartiere romano di Prati il 26 luglio 2019

LaStampa : “Mi dissero: hai i minuti contati”. Le 5 ore di racconto del giovane americano legato e bendato dai Carabinieri dop… - ciculatin : “Mi dissero: hai i minuti contati”. Le 5 ore di racconto del giovane americano legato e bendato dai Carabinieri dop… - magicaGrmente22 : Cerciello non ne ha più. Glieli hanno rubati loro. Con un numero mostruoso di coltellate. Sinceramente ? Certe stro… - teoxandra : @DasDeckad ???? Cosa mi hai ricordato. Qualche tempo fa in Puglia, dove a quanto pare fico finisce in A, mi dissero:… - jlaina : RT @LaStampa: “Mi dissero: hai i minuti contati”. Le 5 ore di racconto del giovane americano legato e bendato dai Carabinieri dopo l’uccisi… -