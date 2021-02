Massimo Bossetti | la dichiarazione | “Massimo e Yara non si sono mai visti”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il prossimo 26 febbraio sarà il decimo anniversario del ritrovamento del corpo diGambirasio. Il cadavere della piccola, ritrovato violato dal tempo, dal gelo e dalle intemperie, venne individuato casualmente da un abitante del posto e nel giro di poche ore sconvolse tutta Italia. Sarebbero dovuti passare 3 anni prima che le indagini a tappeto e le enormi ricerche della scientifica portassero all’isolamento di un Dna e al nome e cognome di un sospettato, che presto sarebbe divenuto arrestato e, in seguito, condannato in via definitiva. L’uomo individuato è, che invece negli anni ha sempre rivendicato la sua innocenza e continua tuttora a farlo. Il suo avvocato, Claudio Salvagni, ha spesso rilasciato dichiarazioni molto forti, riportando talvolta le parole di ...

Dopo la condanna definitiva all'ergastolo per, pronunciata il 12 ottobre 2018, dalla Corte di Cassazione; il 13 gennaio scorso la Corte Suprema ha annullato con rinvio le ordinanze ......: ' Non sono Ignoto - 1, non ho mai visto e tanto meno ucciso Yara ' Leggi anche > Omicidio Yara, il legale: "il dna non corrisponde a quello di" ' Quel DNA non è il mio, io ...Il prossimo 26 febbraio sarà il decimo anniversario del ritrovamento del corpo di Yara Gambirasio. Il cadavere della piccola Yara, ritrovato violato dal tempo, dal gelo e dalle intemperie, venne indiv ...Il muratore di Mapello condannato per la morte della piccola Yara Gambirasio, continua a proclamarsi innocente.