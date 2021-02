Mario Draghi | chi è l’uomo che ha salvato l’euro

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ex Governatore della BCE è stato chiamato a colloquio al Quirinale Sergio Mattarella, dopo che il mandato esplorativo di Roberto Fico, non ha dato i suoi frutti ha chiamato (per questa mattina) a colloquio l’ex Governatore della BCE,. Un nome che in ogni crisi di governo si sente ma che ora sembra giù concreto e vicino che mai: sembra infatti che gli verrà conferito l’incarico di formare un “governo di alto profilo” ovvero un governo tecnico.è un uomo di cultura e una persona che si è fatta da sola, visto che a 15 anni si è ritrovato senza genitori. Classe 1947 ha studiato alla Sapienza di Roma economia per poi specializzarsi in una delle Università migliori al mondo, il Mit di Boston. Richiamato in Italia da Guido Carli (su indicazione di Carlo Azeglio Ciampi) diventa funzionario del ministero del Tesoro, ruolo ...