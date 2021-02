Le quattro priorità di Draghi, in attesa dei partiti (Di mercoledì 3 febbraio 2021) AGI - quattro priorità: vincere la pandemia, completare la campagna vaccinale, offrire risposte ai problemi dei cittadini e rilanciare il Paese. Un metodo: dialogo con i partiti e le forze sociali. E infine uno strumento, la potenza di fuoco messa a disposizione dall'Europa, per ricostruire dalle macerie della più grave recessione della sua storia. Sono da poco passate le 13,30 di mercoledì 3 febbraio quando Mario Draghi annuncia di aver accettato l'incarico offerto da Sergio Mattarella per formare un nuovo governo. E in poche frasi, pronunciate dal Quirinale, disegna il 'manifesto' per l'esecutivo che, se arriverà il via libera delle forze politiche, potrebbe nascere a breve. Draghi non minimizza ("è un momento difficile", dice) ma nemmeno drammatizza. Usa toni distesi, ripete per due volte la ... Leggi su agi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) AGI -: vincere la pandemia, completare la campagna vaccinale, offrire risposte ai problemi dei cittadini e rilanciare il Paese. Un metodo: dialogo con ie le forze sociali. E infine uno strumento, la potenza di fuoco messa a disposizione dall'Europa, per ricostruire dalle macerie della più grave recessione della sua storia. Sono da poco passate le 13,30 di mercoledì 3 febbraio quando Marioannuncia di aver accettato l'incarico offerto da Sergio Mattarella per formare un nuovo governo. E in poche frasi, pronunciate dal Quirinale, disegna il 'manifesto' per l'esecutivo che, se arriverà il via libera delle forze politiche, potrebbe nascere a breve.non minimizza ("è un momento difficile", dice) ma nemmeno drammatizza. Usa toni distesi, ripete per due volte la ...

Draghi accetta la sfida: 'L'Italia ce la può fare'

ROMA Quattro priorità: vincere la pandemia, completare la campagna vaccinale, offrire risposte ai problemi dei cittadini e rilanciare il Paese. Un metodo: dialogo con i partiti e le forze sociali. E infine ...

