(Di mercoledì 3 febbraio 2021) La prima volta diallaè datata 1982. Indossava ancora gli scarpini e segnava tanto. Durò due anni la sua esperienza da calciatrice delbiancoceleste, quando il calcio femminile era considerato poco più di uno sport amatoriale. Ora torna da allenatrice, in unche ha sempre puntato sul settore. Laha esonerato Seleman e chiamato, che in biancoceleste ha passato da calciatrice due bienni, dall’82 all’84 e dell’87 all’89, e iniziato la sua carriera da allenatrice nel 1998. “Avevouna, torno in undi dimensioni internazionali. Il presidente Lotito sul calcio femminile precorre i tempi, sta dando un segnale diverso dagli altri”, ha ...

OfficialSSLazio : ?? Oggi allo Stadio Olimpico è stata presentata Carolina #Morace, la nuova allenatrice della Lazio Women! Le parol… - radioromait : Lazio Women, ecco Carolina Morace: “ho lasciato una lazietta e ritrovo un grande club” - italiaserait : Lazio Women, ecco Carolina Morace: “ho lasciato una lazietta e ritrovo un grande club” - _DAGOSPIA_ : PANCHINA MATRIMONIALE - CAROLINA MORACE GUIDERA’ LA LAZIO WOMEN. AL SUO FIANCO LA MOGLIE JANE - EstManuel : RT @OfficialSSLazio: ?? Oggi allo Stadio Olimpico è stata presentata Carolina #Morace, la nuova allenatrice della Lazio Women! Le parole d… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Women

Una strana coppia alla. Lotito da una parte, Carolina Morace dall'altra. Non è voluto mancare il patron biancoceleste al primo giorno e alla presentazione del nuovo allenatore della, la squadra femminile che, al momento, milita in serie B e con l'approdo del monumento del calcio femminile, il numero uno del club laziale punta alla promozione diretta in serie A . 'E' ...L'ex calciatrice è diventata la nuova allenatrice della. Presente all'evento, anche il presidente Claudio Lotito . Il numero uno biancoceleste ha anche parlato della situazione legata al ...La prima volta di Carolina Morace alla Lazio è datata 1982. Indossava ancora gli scarpini e segnava tanto. Durò due anni la sua esperienza da calciatrice del club biancoceleste, quando il calcio femmi ...La Lazio, dopo il mezzo passo falso contro il Pontedera nell'ultima giornata, vuole riprendere la sua corsa alla promozione in Serie A.