Lavoro agile a regime e Recovery Plan

(di Marco Carlomagno, segretario generale FLP) La definizione dei POLA (Piani Organizzativi per il Lavoro agile) costituisce un'importante occasione, da non sprecare, se veramente vogliamo innovare le nostre Pubbliche Amministrazioni rendendole sempre più adeguate in termini di efficacia ed efficienza, assecondando i processi di ripresa economica e di rilancio cui saremo chiamati nei prossimi mesi. Il Lavoro agile emergenziale, pur con i limiti derivanti dalla necessità di un'attuazione immediata per cercare di scongiurare il diffondersi della pandemia, con scarse risorse informatiche disponibili, processi lavorativi ancora in gran parte cartacei, modelli organizzativi arcaici e poche tutele contrattuali nella gestione del rapporto di Lavoro fino a oggi pensato unicamente come Lavoro ...

