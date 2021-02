Jeff Bezos lascia la carica di CEO di Amazon: "Non vado in pensione. Continuate a inventare" (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Jeff Bezos lascerà il ruolo di amministratore delegato di Amazon nella seconda metà del 2021. L’annuncio è arrivato nella giornata di martedì 2 febbraio, coincidendo con i risultati record del colosso delle vendite online che, spinto dalla pandemia, archivia gli ultimi tre mesi dell’anno con ricavi in aumento del 44% a 125,5 miliardi di dollari e un utile netto di 7,2 miliardi. Jeff Bezos cede il testimone a Andy Sassy, che è attualmente il CEO di Amazon Web Services, dedicata alla fornitura di sistemi di cloud computing. A ogni modo, il fondatore non lascia del tutto la società: nel terzo trimestre del 2021, infatti, diventerà presidente esecutivo. “Nel mio ruolo di presidente esecutivo, intendo concentrare le mie energie e la mia attenzione su nuovi prodotti e ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021)lascerà il ruolo di amministratore delegato dinella seconda metà del 2021. L’annuncio è arrivato nella giornata di martedì 2 febbraio, coincidendo con i risultati record del colosso delle vendite online che, spinto dalla pandemia, archivia gli ultimi tre mesi dell’anno con ricavi in aumento del 44% a 125,5 miliardi di dollari e un utile netto di 7,2 miliardi.cede il testimone a Andy Sassy, che è attualmente il CEO diWeb Services, dedicata alla fornitura di sistemi di cloud computing. A ogni modo, il fondatore nondel tutto la società: nel terzo trimestre del 2021, infatti, diventerà presidente esecutivo. “Nel mio ruolo di presidente esecutivo, intendo concentrare le mie energie e la mia attenzione su nuovi prodotti e ...

