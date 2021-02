Graduatorie terza fascia ATA: per un nuovo inserimento la licenza media non è titolo d’accesso (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Graduatorie terza fascia ATA: seppure anche recentemente ci sono state assunzioni nel profilo di collaboratore scolastico di personale in possesso solo della licenzia media, questo titolo di studio non è più contemplato tra quelli utili per l'inserimento ex novo nel 2021. Può essere mantenuto come titolo di accesso solo se già inseriti nei precedenti aggiornamenti, fino a quando il titolo era ancora valido. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 3 febbraio 2021)ATA: seppure anche recentemente ci sono state assunzioni nel profilo di collaboratore scolastico di personale in possesso solo della licenzia, questodi studio non è più contemplato tra quelli utili per l'ex novo nel 2021. Può essere mantenuto comedi accesso solo se già inseriti nei precedenti aggiornamenti, fino a quando ilera ancora valido. L'articolo .

