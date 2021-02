Governo, Draghi accetta l'incarico con riserva: da domani consultazioni. Lungo colloquio con Conte. M5S si spacca. Crimi: ipotesi voto su Rousseau (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Mario Draghi ha accettato con riserva l'incarico di formare un nuovo Governo dopo il colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Mariohato conl'di formare un nuovodopo ilcon il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al...

matteorenzi : Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente… - ShooterHatesYou : Si però adesso che facciamo un governo tecnico con #Draghi non roviniamolo subito facendolo cadere, cerchiamo di te… - lorepregliasco : *FLASH -GOVERNO: M5S SI SPACCA SU DRAGHI, FONTI 'LINEA CRIMI NON CONDIVISA, RISCHIO ROTTURA'- FLASH* = - galby1961 : RT @ErmannoKilgore: Crisi di governo: se salta anche Draghi salta il Paese | L'HuffPost ????????che tragedia.., - FratellidItalia : RT @GiorgiaMeloni: Sarò chiara. Non c'è alcuna possibilità di una partecipazione o un sostegno da parte di @FratellidItalia al governo Drag… -