Gaeta, simula una truffa per non pagare il telefono: nei guai una 23enne (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ha simulato una truffa per non saldare l'acquisto di un telefono. E' successo a Gaeta e qui, nella giornata di ieri, i militari della locale tenenza Carabinieri – a conclusione di una mirata attività investigativa – hanno deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria, una 23enne del posto. La giovane è proprio ritenuta responsabile del reato di simulazione di reato. I fatti In particolare, le indagini condotte dal personale dell'arma hanno consentito di accertare che la giovane, lo scorso anno, aveva falsamente denunciato di essere rimasta vittima di una truffa durante l'acquisto di un telefono cellulare e la relativa attivazione della scheda sim. Tutto questo per evitare i conseguenti pagamenti. su Il Corriere della Città.

