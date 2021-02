Finalmente una buona notizia: Lucia Azzolina se ne torna a casa, la scuola festeggia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La politica italiana riserva sempre degli scenari incerti o colpi di scena inaspettati. Le crisi di governo si trasformano in serie televisive dense di patos e intrecci romanzeschi. L’ultima, appena consumatasi, è stata particolarmente all’altezza delle aspettative. Poche volte trasformismo, tradimento ed altri attributi poco istituzionali hanno caratterizzato, tutti assieme, una stagione di crisi. Ora la palla è nelle mani di Mario Draghi, a cui spetta la formazione di un governo tecnico, ma il dibattito politico in corso lascia intendere che nulla sarà scontato. L’unica certezza in nostro possesso è il naufragio del Conte Ter. Una buona notizia. Si conclude, almeno per ora, l’esperienza politica di Giuseppe Conte, ma soprattutto della sua discutibile squadra di governo. Ricorderemo, forse, con simpatia le gaffe di casalino, Bonafede ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La politica italiana riserva sempre degli scenari incerti o colpi di scena inaspettati. Le crisi di governo si trasformano in serie televisive dense di patos e intrecci romanzeschi. L’ultima, appena consumatasi, è stata particolarmente all’altezza delle aspettative. Poche volte trasformismo, tradimento ed altri attributi poco istituzionali hanno caratterizzato, tutti assieme, una stagione di crisi. Ora la palla è nelle mani di Mario Draghi, a cui spetta la formazione di un governo tecnico, ma il dibattito politico in corso lascia intendere che nulla sarà scontato. L’unica certezza in nostro possesso è il naufragio del Conte Ter. Una. Si conclude, almeno per ora, l’esperienza politica di Giuseppe Conte, ma soprattutto della sua discutibile squadra di governo. Ricorderemo, forse, con simpatia le gaffe dilino, Bonafede ...

