Ferrari-Haas: è un mezzo per testare il gradimento Schumacher (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Mick Schumacher ha una grossa eredità sulle spalle, suo padre Michael ha dato grande lustro alla Ferrari con una serie di Campionati Mondiali vinti che sono entrati nella leggenda. Non sarà facile portare quel cognome, ma il ragazzo si sta già facendo strada da solo dimostrando che il talento del padre scorre nelle sue vene. L’unione Ferrari-Haas servirà al team del cavallino per capire quanto pesi in termini di apprezzamento il personaggio Mick. Mercedes Formula 1: svelata la data del lancio della monoposto Ferrari-Haas: Mick Schumacher sarà un futuro Campione di Formula 1? La stella di Schumacher continua a salire dopo aver conquistato il titolo di Formula 2 lo scorso anno, che si è aggiunto alla sua vittoria nella serie F3 europea ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Mickha una grossa eredità sulle spalle, suo padre Michael ha dato grande lustro allacon una serie di Campionati Mondiali vinti che sono entrati nella leggenda. Non sarà facile portare quel cognome, ma il ragazzo si sta già facendo strada da solo dimostrando che il talento del padre scorre nelle sue vene. L’unioneservirà al team del cavallino per capire quanto pesi in termini di apprezzamento il personaggio Mick. Mercedes Formula 1: svelata la data del lancio della monoposto: Micksarà un futuro Campione di Formula 1? La stella dicontinua a salire dopo aver conquistato il titolo di Formula 2 lo scorso anno, che si è aggiunto alla sua vittoria nella serie F3 europea ...

MoliPietro : Ferrari-Haas: è un mezzo per testare il gradimento Schumacher - RincoPictures : Pietro Fittipaldi - Haas Ferrari #51 2020 - FormulaPassion : #F1 | Il pilota francese ha detto la sua sul valore di alcuni ex colleghi - EstebBeltramino : F1, Binotto: “Mick Schumacher in Haas? Opportunità per la Ferrari” #motori #automobilismo - infoitsport : La Haas non può accendere il motore Ferrari. Causa Covid -