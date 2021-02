Draghi, Bergoglio e la bacchetta magica di Mandrake (Di mercoledì 3 febbraio 2021) AGI – Può darsi che, in questo profluvio di parole che accompagna l'epifania di Mario Draghi a una politica frastornata dai cazzotti reciproci, il senso profondo degli accadimenti correnti e futuri lo dia, in conclusione, un disegno. La vignetta di Giannelli che immagina Mario Draghi mentre ammette con Mattarella di essere, per l'appunto, Draghi. Draghi, mica Mandrake. Nome di sapore soteriologico, accostato ad altrettanto salvifica bacchetta: Madrake il Mago. Una volta provarono a cambiargli il nome, i sovranisti italioti d'anteguerra, ma gli andò malino. Pochi anni dopo erano finiti in soffitta insieme a Marx, mentre lui aveva già smesso i panni di Mandrache tornando alle anglofone origini. E quella dei panni non è metafora scelta a caso. Il “non sono mica ... Leggi su agi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) AGI – Può darsi che, in questo profluvio di parole che accompagna l'epifania di Marioa una politica frastornata dai cazzotti reciproci, il senso profondo degli accadimenti correnti e futuri lo dia, in conclusione, un disegno. La vignetta di Giannelli che immagina Mariomentre ammette con Mattarella di essere, per l'appunto,, mica. Nome di sapore soteriologico, accostato ad altrettanto salvifica: Madrake il Mago. Una volta provarono a cambiargli il nome, i sovranisti italioti d'anteguerra, ma gli andò malino. Pochi anni dopo erano finiti in soffitta insieme a Marx, mentre lui aveva già smesso i panni di Mandrache tornando alle anglofone origini. E quella dei panni non è metafora scelta a caso. Il “non sono mica ...

E' il primo membro della Accademia delle Scienze Sociali del Vaticano a ricevere l'incarico per formare un nuovo governo, ma anche il Papa di fronte ai dissesti delle finanze pubbliche preferisce evoc ...

Mario Draghi è convocato da Mattarella. Oltre che per il suo profilo di "alto spessore", potrebbe esserci un altro motivo: entrambi sono alunni dei gesuiti.

