(Di mercoledì 3 febbraio 2021) L'ex centrocampista campione del mondo nel 1982 Beppeè intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio Sportiva: queste le sue parole sulPianeta

marcovarini : RT @PianetaMilan: #Dossena a @RadioSportiva: 'La fortuna del #Milan è stata l'intervista di #Boban' - PianetaMilan : #Dossena a @RadioSportiva: 'La fortuna del #Milan è stata l'intervista di #Boban' - RadioSportiva : #Milan #SerieATIM ?? Giuseppe #Dossena: 'La fortuna del @acmilan è stata l'intervista di #Boban' - Alessandrolux : Dossena: “La fortuna del Milan è stata l’intervista di Boban” - Alessandrolux : Dossena: “La fortuna del Milan è stata l’intervista di Boban” - -

Ultime Notizie dalla rete : Dossena fortuna

TuttoAvellino.it

... con l'aiuto del maldestro Romano , e trasformato con un pizzico di, centrando Abagnale . ... A disp.: Pane, Adamo,, Errico, Rocchi. All.: Braglia. Arbitro: Di Graci della sezione di Como.... D'Angelo Sonny e. Dopo quei gol la gara si è praticamente addormentata con il rosso a ... Dietro però, perdel Monoopoli, sono arrivate solo sconfitte anche se Casertana e Bisceglie ...49' - Fine primo tempo. Avellino sotto di un gol per una disattenzione difensiva. Decide l'inzuccata di Cecconi, che ha sfiorato il raddoppio con un tiro dai 50 metri. Biancoverdi padroni ...L'ex centrocampista campione del mondo nel 1982 Beppe Dossena è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio Sportiva: queste le sue parole sul Milan ...