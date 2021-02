Disoccupati e scoraggiati | essere giovani durante la pandemia | storie e voci di under 30 che hanno perso il lavoro e la fiducia nel futuro

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Quando a settembre del 2019 trova il suo primocome stagista in un negozio di cosmetici, Corinna non ci può credere. Ha appena 21 anni e questo è, letteralmente, un sogno che si realizza: è l’occasione che aspettava per poter restare a Napoli, la sua città, e occuparsi di quello che l’appassiona, il make-up. Dopo il diploma in lingue ha scelto di buttarsi direttamente nel mondo delper seguire il suo talento, e ora non ha intenzione di lasciarsi sfuggire l’occasione. Dopo le prime settimane di esperienza, poi, i proprietari del negozio le fanno addirittura la proposta tanto attesa: una volta scaduto il contratto da tirocinante,intenzione di assumerla nel nuovo punto vendita che stanno per aprire. Corinna è entusiasta: deve solo aspettare che sia marzo 2020 e poi tutto andrà per il meglio. Non poteva certo ...

«Questa crisi non va "sprecata": è necessaria un'azione decisa per ottenere investimenti in servizi materiali e immateriali. È possibile: bisogna fare presto», così il segretario generale della Cgil d ...
Avellino - "Questa crisi non va "sprecata": è necessaria un'azione decisa per ottenere investimenti in servizi materiali e immateriali. È possibile: bisogna fare presto, ...