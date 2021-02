Copa del Rey, Barcellona col brivido: rimonta 2 gol nel finale e dilaga ai supplementari (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sembrava un semplice turno dei quarti di finale di Copa del Rey, invece si è trasformata in un thriller. Nella sfida di questa sera contro il Granada, la squadra di Ronald Koeman ha rischiato. Chiuso il primo tempo in vantaggio per via del gol di Kenedy, il Granada ha trovato anche il raddoppio ad inizio ripresa con la marcatura di Soldado. Partita che è letteralmente cambiata nel finale: prima Griezmann all’88’ riapre i giochi, e 4 minuti più tardi in pieno recupero ci pensa Jordi Alba a ristabilire una insperata parità. Ai supplementari il Granada non ne ha più e subisce il gioco del Barcellona, che ne rifila 3 nei 3? minuti aggiuntivi. Finisce 3-5, uno spot per il calcio. Un pò meno per le difese. Foto: twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sembrava un semplice turno dei quarti dididel Rey, invece si è trasformata in un thriller. Nella sfida di questa sera contro il Granada, la squadra di Ronald Koeman ha rischiato. Chiuso il primo tempo in vantaggio per via del gol di Kenedy, il Granada ha trovato anche il raddoppio ad inizio ripresa con la marcatura di Soldado. Partita che è letteralmente cambiata nel: prima Griezmann all’88’ riapre i giochi, e 4 minuti più tardi in pieno recupero ci pensa Jordi Alba a ristabilire una insperata parità. Aiil Granada non ne ha più e subisce il gioco del, che ne rifila 3 nei 3? minuti aggiuntivi. Finisce 3-5, uno spot per il calcio. Un pò meno per le difese. Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

