Confartigianato Udine | “Bene ha fatto Sergio Mattarella a chiamare Mario Draghi”

Leggi su udine20

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Di seguito le dichiarazioni del presidente di, Graziano Tilatti, sull’incarico a. “hail presidente della Repubblica,, a. Di fronte all’incapacità della politica di dare risposte al Paese in un momento delicato come questo, affidare il governo dell’Italia a una persona capace come l’ex presidente della Bce è la scelta giusta. Il 31 marzo scadono gli ammortizzatori sociali, vanno prorogate le moratorie fiscali e dei mutui, ci vogliono importanti misure a sostegno e aiuto delle imprese. Questo ci aspettiamo dalla primissima agenda politica de nuovo governo. Perché le imprese, la gran parte delle quali soffrono ormai da un anno, sono il ...