Addio alle 'bimbe di Conte', arrivano le 'Draghi queen': tutti i meme sul nuovo incarico di governo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) arrivano le pagine dedicate a Mario Draghi mentre c'è chi rimpiange le serate con gli annunci dei Dpcm di Giuseppe Conte arrivano già le pagine fan dedicate a Mario Draghi mentre c'è chi rimpiange le serate con gli annunci dei Dpcm di Giuseppe Conte Leggi su it.mashable (Di mercoledì 3 febbraio 2021)le pagine dedicate a Mariomentre c'è chi rimpiange le serate con gli annunci dei Dpcm di Giuseppegià le pagine fan dedicate a Mariomentre c'è chi rimpiange le serate con gli annunci dei Dpcm di Giuseppe

Giorgiolaporta : #Conte non è più il #PresidenteDelConsiglio, parola di #Mattarella. Addio alle dirette a reti unificate, ai persona… - fanpage : È sopravvissuto alle radiazioni, ma non al Covid. Addio a Nikolai Antoshkin, l'eroe di #Chernobyl - prodico94 : #maratonamentana se Draghi fallisce e si andasse ora ad elezioni, i mesi persi per rifare un governo aprirebbero la… - azzuscuppa : RT @arabesquessence: Le meravigliose parole di Clelia alle Veneri e l'augurio di realizzare i loro sogni le ho percepite come il suo addio… - arabesquessence : Le meravigliose parole di Clelia alle Veneri e l'augurio di realizzare i loro sogni le ho percepite come il suo add… -