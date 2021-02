Zenga | l’incontro con il figlio a Palermo | ecco la verità

Leggi su ck12

(Di martedì 2 febbraio 2021) Walterdurissimo contro AndreaIl concorrente del Grande Fratello Vip, ha raccontato di non vedere suo padre dal giorno del matrimonio di suo fratello. In quel caso l’ex portieresi è mostrato freddo. A smentirlo è stata la wedding planner Maria Macchiarella: “Ho provato un approccio, ma senza successo”. Ilgli rinfaccia di non essere stato un pradre presente, non c’è mai stato per lui, lo sta facendo anche durante la partecipazione del Grande Fratello Vip. Andrea è ildell’ex portiere Walter, il ragazzo sta accusando il portiere di mancare nel suo ruolo di genitore, ricordando il suo ultimo incontro, avvenuto aper via del matrimonio di suo fratello Jacopo. Dinanzi alle telecamere del Grande Fratello Vip il ragazzo dichiara: ...