Usa | Ocasio-Cortez rivela | “Sono sopravvissuta a una violenza sessuale”

Leggi su ck12

(Di martedì 2 febbraio 2021) Durante una diretta su Instagram Alexandriaha confessato in lacrime di esserein passato a una. BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images“a una. E non l’ho detto a molte persone nella mia vita”. Con queste parole la deputata americanahato l’aggressione subita in passato, esprimendo in lacrime la sua frustrazione per tutti coloro che negli anni le hanno consigliato di andare avanti. “Ci dicono che dovremmo dimenticare ciò che è successo – ha raccontato – ma questele tattiche che usano gli stessi aggressori”. L’esponente democratica statunitense ha spiegato che ...