repubblica : Napoli, festa con torta di Mussolini nella sede della quarta municipalità. Il festeggiato: 'Sono fascista e non lo… - dado_janoski : RT @Adnkronos: #Mussolini jr nella #Primavera della @OfficialSSLazio - Adnkronos : #Mussolini jr nella #Primavera della @OfficialSSLazio - sportli26181512 : Un Mussolini nella #Lazio Primavera: ecco la storia di Romano: Il terzino, appena 18enne, è il figlio di Alessandra… - Beatric16522218 : RT @Marco_dreams: Rinfreschiamo un po’ la memoria. Nel 1927, usciva la bozza del codice Rocco e l’articolo 528 prevedeva per i “colpevoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Mussolini nella

Corriere dello Sport

ROMA - Doppio cognome, ma è il secondo che salta subito all'occhio. Romano Floriani, da una manciata di giorni ha diciotto anni e dall'Under 18 della Lazio è stato aggregato, già da due partite, alla Primavera di Menichini. Fa il terzino, buon fisico, ottima gamba. É uno ......è stato accusato dal pubblico anche di essere fascista per una frase a favore di. - - > Le accuse di Mario Balotelli Durante la puntata del 'Grande Fratello Vip' andata in onda...Romano è il terzogenito di Mauro Floriani e Alessandra Mussolini. Ha due sorelle, Clarissa e Caterina. Il suo bisnonno era Benito Mussolini, suo nonno era Romano, quarto figlio e terzo maschio del Duc ...C’è un Mussolini che gioca con la Lazio. No, nessun caso di omonimia. La discendenza è diretta: è il pronipote del Duce. Figlio di Alessandra e di Mauro Floriani.