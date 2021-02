Tommaso Zorzi fa uno scherzo a Giulia Salemi nella notte: i fan divisi polemizzano (Di martedì 2 febbraio 2021) Al Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha provato ad estromettere Giulia Salemi dal lettone, andando ad occupare il suo posto. Il gesto non è piaciuto a molti telespettatori che, dopo la puntata, hanno ... Leggi su leggo (Di martedì 2 febbraio 2021) Al Grande Fratello Vipha provato ad estrometteredal lettone, andando ad occupare il suo posto. Il gesto non è piaciuto a molti telespettatori che, dopo la puntata, hanno ...

GrandeFratello : “Ma chi te conosce?”... in collegamento Tommaso Zorzi dice la sua!?? #GFVIP - pomeriggio5 : La nostra @carmelitadurso difende il suo amato Tommaso Zorzi a #Pomeriggio5! Anche lei è team #tzvip ?? - soorpresone : RT @ItsCloe_: Unpopular opinion: NON REGGO PIU TOMMASO ZORZI. Lui può fare e dire tutto, ma gli altri no. Qualcuno gli ricordi che non è u… - jasmine_moon_zZ : RT @LuciachiaraP: È sbagliato paragonare i genitori se sei Tommaso Zorzi, se sei Giulia Salemi puoi dire “mio padre non l’avrebbe mai fatto… - underpressvrev : RT @y2dkdaechwita: giulia: io il gf l’ho fatto due anni fa, alfonso mi ha chiamata, lui mi ha voluta. ma colleghiamoci con alfonso che pre… -