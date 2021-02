Tiziano Ferro testimonial animalista scelto da Speranza. Lucarelli indignata: è un evasore (Di martedì 2 febbraio 2021) Tiziano Ferro testimonial della campagna Code di casa promossa dal ministero della Salute. Una campagna contro l’abbandono degli animali domestici. “È un onore enorme – ha scritto sui social il cantante – essere stato scelto dal Ministero per rappresentare questo magnifico progetto, a favore della promozione dei diritti dei nostri splendidi amici”. Tiziano Ferro impegnato nella difesa dei diritti degli animali Non è la prima volta che il cantante di Latina si impegna in campagne a favore dei nostri amici a quattro zampe. Dopo il vuoto lasciato dal suo amato Beau, l’artista ha adottato un altro cane abbandonato, adulto e in sosta al canile, Jake. Tiziano Ferro: abbandonare un animale è ignobile “Abbandonare un animale è uno dei gesti più ignobili al ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 febbraio 2021)della campagna Code di casa promossa dal ministero della Salute. Una campagna contro l’abbandono degli animali domestici. “È un onore enorme – ha scritto sui social il cantante – essere statodal Ministero per rappresentare questo magnifico progetto, a favore della promozione dei diritti dei nostri splendidi amici”.impegnato nella difesa dei diritti degli animali Non è la prima volta che il cantante di Latina si impegna in campagne a favore dei nostri amici a quattro zampe. Dopo il vuoto lasciato dal suo amato Beau, l’artista ha adottato un altro cane abbandonato, adulto e in sosta al canile, Jake.: abbandonare un animale è ignobile “Abbandonare un animale è uno dei gesti più ignobili al ...

