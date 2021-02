Snowboardcross | Mondiali 2021 | i convocati dell’Italia Michela Moioli guida gli azzurri a Idre Fjall

(Di martedì 2 febbraio 2021) L’Italia sarà protagonista con otto atleti aidi, in programma a(Svezia) dal 9 al 12 febbraio: si incomincerà martedì con le qualificazioni, poi giovedì le finali individuali e venerdì la prova a squadre. Ricordiamo che la località scandinana rimpiazza la cinese Zhangjiakou, chiamatasi fuori un paio di mesi fa a causa dell’emergenza sanitaria. Riflettori puntati in particolar modo su. La Campionessa Olimpica, nonché detentrice della Sfera di Cristallo, andrà a caccia del suo primo titolo iridato dopo aver collezionato tre bronzi consecutivi in questa competizione. La 25enne, nell’ultima edizione capace di arpionare l’argento nel team event, ha tutte le carte in regola per puntare al bersaglio grosso e se la ...

sportface2016 : #Snowboardcross, Mondiali Idre 2021: ecco gli otto azzurri convocati per la rassegna iridata -

Ultime Notizie dalla rete : Snowboardcross Mondiali

Sportface.it

...bene che abbiamo pensato di restare a Chiesa per rifinire la preparazione in vista dei». «...quella di Chiesa possa diventare una classica nel calendario del massimo circuito di. ...... campionessa olimpionica di, ha dedicato all'amica e collega Sofia Goggia , dopo l'incidente che è costato alla fuoriclasse bergamasca dello sci la partecipazione ai prossimi...Le convocazioni per l'evento iridato in programma dal 9 al 12 febbraio a Idre Fjall. Tre gli alfieri azzurri per le gare di skicross.L'Italia sarà protagonista con otto atleti ai Mondiali 2021 di snowboardcross, in programma a Idre Fjall (Svezia) dal 9 al 12 febbraio: si incomincerà martedì con le qualificazioni, poi giovedì le fin ...