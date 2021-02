Snam | impegno per la transizione energetica inserito in statuto

(Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti diha approvato alcune modifiche allo, proposte dal CdA a dicembre, tra cui quelle che riguardano l’verso lae il tema dell’equilibrio di genere. Per quanto riguarda il primo tema, fermo restando l’della società nel core business delle attività regolate di trasporto, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale, l’assemblea ha approvato la modifica dell’oggetto sociale di cui all’art. 2 delloper delineare espressamente le attività legate alla: il trasporto e la gestione delle energie rinnovabili, la realizzazione e gestione di impianti connessi alla mobilità sostenibile e l’efficienza ...

