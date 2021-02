Roma, tassista spara due colpi in strada e punta la pistola contro una bimba di 6 anni (Di martedì 2 febbraio 2021) Un tassista armato di pistola ha esploso due colpi in aria e poi ha puntato l’arma contro un balcone dove si trovavano un uomo e la figlia di 6 anni, provando a sparare un terzo colpo. Per fortuna la pistola si è inceppata e il tassista è stato bloccato dalla polizia, che lo ha arrestato per tentato omicidio. È successo a Roma, precisamente a via Domenico Cavalca, in zona Cinquina, nel tardo pomeriggio di ieri. L’uomo, un 45enne Romano, era in evidente stato di alterazione e nel suo taxi sono stati trovati alcol e psicofarmaci. Dopo l’arresto, è stato trasportato con il personale del 118 e l’ambulanza all’ospedale Sant’Andrea, dove è stato sedato e si trova ancora piantonato dalla polizia in codice ... Leggi su tpi (Di martedì 2 febbraio 2021) Unarmato diha esploso duein aria e poi hato l’armaun balcone dove si trovavano un uomo e la figlia di 6, provando are un terzo colpo. Per fortuna lasi è inceppata e ilè stato bloccato dalla polizia, che lo ha arrestato per tentato omicidio. È successo a, precisamente a via Domenico Cavalca, in zona Cinquina, nel tardo pomeriggio di ieri. L’uomo, un 45enneno, era in evidente stato di alterazione e nel suo taxi sono stati trovati alcol e psicofarmaci. Dopo l’arresto, è stato trasportato con il personale del 118 e l’ambulanza all’ospedale Sant’Andrea, dove è stato sedato e si trova ancora piantonato dalla polizia in codice ...

