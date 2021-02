Renzi contro Benassi per fare il servizietto ai Servizi Le relazioni pericolose di Matteo in Arabia pongono inquietanti dubbi sul suo attaccamento all’intelligence

(Di martedì 2 febbraio 2021) In questi giorni c’è un gran cercare su Google di Pietro(nella foto) per capire chi sia l’uomo che nominato sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio ha acquisito la delega aisegreti. Una delega decisa l premier Giuseppe Conte per togliere auno dei principali argomenti di polemicala maggioranza. Dunque non una persona conosciuta, ma un diplomatico che è stato Capo di gabinetto alla Farnesina con Emma Bonino e Federica Mogherini peraltro un tempo supeana ed ora, dopo aver abbandonato la politica, direttrice dell’Istituto di Studi Europei.ha lavorato con Conte dal 2018, è stato consigliere diplomatico a Palazzo Chigi prima nel governo gialloverde poi in quello giallorosso. Ambasciatore in Tunisia e ...

marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE Gombloddo: “Dopo giorni di fango contro di noi, tutto è chiaro. Non è Italia Viva ad aver a… - fattoquotidiano : SECONDO GIRO DI #CONSULTAZIONI Stamattina l'incontro coi capigruppo sul contratto di governo. L’ipotesi di una clau… - fattoquotidiano : ALTRO CHE #RINASCIMENTO L’affermazione di Matteo Renzi sull’Arabia Saudita, “baluardo contro l’estremismo islamico”… - nadiacosso : @myrtamerlino Dillo al tuo amico Renzi. Io sogno una discesa in piazza contro il giornalismo più becero del mondo… - dimarcantonios1 : RT @pierapis: @SimonellaD @Paroledipaola @matteorenzi @ItaliaViva Forse tutta questa propaganda mediatica contro Renzi avrà l'effetto contr… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi contro

I fondi stanziati in finanziaria per quest'anno sono stati ridotti a 150 milioni di euroi 190 milioni del 2020. Introdotto dal governonel 2016, il bonus cultura è stato rinnovato dai ...#Italiamorta: l'hashtagMatteospopola su Twitter Molti criticanonon solo per quanto riguarda l'attuale crisi di governo ma anche per la sua vicinanza all'Arabia Saudita, per cui ...Tutto è iniziato come una guerra civile, ma l’Arabia Saudita ha presto giocato un ruolo. I legami pericolosi dei sauditi. Proprio tra l’Arabia Saudita e l’Egitto intercorrono relazioni pericolose. L’A ...Renzi, dunque, è capitato a Riyad proprio nel bel mezzo di questa situazione, quasi alla stregua d’un “agente disturbatore”. In tal senso, la visita di Renzi a Riyad (ma non andrebbero dimenticate nem ...