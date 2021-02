Puglia | aprivano la pizzeria nonostante sapessero di essere positivi al Covid | denunciati

(Di martedì 2 febbraio 2021) Continuavano a tenere aperta la loro attivitàentrambi fossero risultatiale quindi, costretti all'isolamento. I gestori di unadi Molfetta, marito e moglie, sono statiper epidemia colposa e la loro attività è stata chiusa. I due erano stati beccati dalla Polizia locale mentre si trovavano all'interno del loro locale per occuparsi dei rifornimenti alimentari. Qualche ora più tardi la coppia era tornata inper aprire l'attività. E' a quel punto che gli agenti hanno optato per il pugno duro, comminando le relative sanzioni con l'immediata chiusura e la denuncia penale. L'esito degli altri controlli Nel corso dei controlli, sempre a Molfetta, sono stati sanzionati anche due gestori di bar per violazione delle norme ...

Già nel corso della mattinata la coppia veniva individuata dagli agenti all'interno della pizzeria mentre si occupava dei rifornimenti alimentari ...