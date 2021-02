Privati cittadini nello spazio: SpaceX annuncia la missione (Di martedì 2 febbraio 2021) Per la prima volta, in missione nello spazio andrà un equipaggio composto da Privati cittadini. Ad annunciarlo è SpaceX annunciata ieri da parte di SpaceX la prima missione nello spazio con un equipaggio interamente civile, denominata Inspiration4. La spedizione di quattro persone a bordo della navicella Dragon dovrebbe entrare in orbita nel quarto trimestre di quest’anno. A guidare l’equipaggio, formato da Privati cittadini, sarà il fondatore e CEO della società di elaborazione di pagamenti Shift4 Payments Jared Isaacman. I membri del gruppo in questione riceveranno uno specifico addestramento, comprendente anche simulazioni di ... Leggi su zon (Di martedì 2 febbraio 2021) Per la prima volta, inandrà un equipaggio composto da. Adrlo èta ieri da parte dila primacon un equipaggio interamente civile, denominata Inspiration4. La spedizione di quattro persone a bordo della navicella Dragon dovrebbe entrare in orbita nel quarto trimestre di quest’anno. A guidare l’equipaggio, formato da, sarà il fondatore e CEO della società di elaborazione di pagamenti Shift4 Payments Jared Isaacman. I membri del gruppo in questione riceveranno uno specifico addestramento, comprendente anche simulazioni di ...

79_Alessio : RT @MercurioPsi: @carlabrandolini in realtà non è necessario farla fallire, semplicemente la vendono. Dei privati rilevano i mezzi e assumo… - borrillo62 : RT @MercurioPsi: @carlabrandolini in realtà non è necessario farla fallire, semplicemente la vendono. Dei privati rilevano i mezzi e assumo… - MercurioPsi : @carlabrandolini in realtà non è necessario farla fallire, semplicemente la vendono. Dei privati rilevano i mezzi e… - HDblog : RT @HDblog: SpaceX, svelati i nomi dei primi 4 privati cittadini che soggiorneranno sulla ISS - EugenioPacifico : MORTE AL BREVETTO La industria si appropria di scoperte fatte da cittadini singoli per farne profitti privati MEN… -