Pfizer, 15 miliardi di ricavi in più grazie al vaccino anti Covid (sviluppato con fondi pubblici). Prima il profitto, poi la lotta alla pandemia (Di martedì 2 febbraio 2021) La casa farmaceutica statunitense Pfizer si attende per quest’anno 15 miliardi di dollari (12,4 miliardi di euro) di ricavi aggiuntivi, grazie alle vendite del vaccino sviluppato con la tedesca BioNtech. E’ la Prima volta che il gruppo diffonde stime sui benefici finanziari legati al medicinale anti Covid, il primo a ricevere l’approvazione delle agenzie per il farmaco. La valutazione di Pfizer è prudenziale, la casa farmaceutica afferma infatti che gli introiti potrebbero aumentare ulteriormente se verranno siglati nuovi accordi di vendita. La valutazione dei ricavi è fatta ipotizzando una divisione 50/50 con BioNtech. Pfizer ipotizza di vendere nel 2021 circa 2 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) La casa farmaceutica statunitensesi attende per quest’anno 15di dollari (12,4di euro) diaggiuntivi,alle vendite delcon la tedesca BioNtech. E’ lavolta che il gruppo diffonde stime sui benefici finanziari legati al medicinale, il primo a ricevere l’approvazione delle agenzie per il farmaco. La valutazione diè prudenziale, la casa farmaceutica afferma infatti che gli introiti potrebbero aumentare ulteriormente se verranno siglati nuovi accordi di vendita. La valutazione deiè fatta ipotizzando una divisione 50/50 con BioNtech.ipotizza di vendere nel 2021 circa 2 ...

