Perché quella di GameStop non è la storia di Davide contro Golia

La storia finanziaria del momento parla di come nelle ultime settimane GameStop sia diventato il titolo azionario in assoluto più scambiato non solo negli Stati Uniti, ma anche a livello globale, grazie, almeno in parte, agli sforzi di migliaia di investitori al dettaglio dilettanti che si sono organizzati su Reddit. Perché come ha detto bene Jaime Rogozinski, il fondatore del canale /WallStreetBets, "non avrei mai immaginato che il passatempo creato un decina di anni fa, si sarebbe trasformato in una forza così potente da provocare la più grande fluttuazione sul mercato azionario americano dal 2008". Per molto tempo la gente ha pensato che GameStop non avrebbe avuto molto successo, trattandosi di un negozio fisico in un'era digitale, durante una pandemia. Negli ultimi mesi la valutazione della catena di negozi di ...

