Palamara | Pd e Cinque Stelle cercano una via di fuga | no ad una Commissione d’inchiesta sul “sistema”

(Di martedì 2 febbraio 2021) Pd edisperatemente una via didopo le devastanti rivelazioni di Lucasuldi rapporti perversi fra magistratura e politica. E si oppongono, entrambi, all’istituzione di unaparlamentareche faccia luce sul coacervo di interessi vischiosi. “Unadi inchiesta dopo le rivelazioni del libro di? Prima troviamo un accordo sulla giustizia sul tavolo del Governo e poi ne parliamo”, cerca di arginare il problema il responsabile nazionale Pd per la Giustizia Walter Verini, chiacchierando con l’Adnkronos. La proposta di Fi, già condivisa dalla Lega, di istituire unasull’intreccio tra ...

...Cosimo Ferri eex consiglieri togati del Csm . Ferri ha subito impugnato, in quanto parlamentare, la legittimità delle intercettazioni che lo coinvolgono. Ma, clamorosamente, secondo...In questo disegno potrebbe ritrovarsi dalla stessa parte della barricata con Pd eStelle, ... dovute alle rivelazioni di Lucasugli scontri tra correnti della magistratura. Essendo ...Solo se sei collaterale al Pci-Pds-Pd sei un sincero democratico e un magistrato libero e indipendente; se sei collaterale a Renzi via Lotti, ...Il CSM ha accolto la richiesta della procura generale della Corte di cassazione per la radiazione. Ma chi è Luca Palamara?