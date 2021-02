Morto Dustin Diamond | lo Screech di «Bayside School»

(Di martedì 2 febbraio 2021) Dustin Diamond, lo Screech di Bayside School, è morto lunedì sera, a quarantaquattro anni. «Siamo profondamente tristi nel confermare la morte di Dustin», ha recitato una breve nota stampa, nella quale la famiglia dell’attore ha voluto spiegare come la sua scomparsa sia stata determinata da un cancro ai polmoni. «Appena tre settimane fa, gli era stata diagnosticata una forma brutale e spietata di tumore maligno», ha recitato il comunicato stampa, «In questo lasso di tempo, il cancro è riuscito a diffondersi rapidamente nel suo corpo. L’unica pietà che ha dimostrato si è avuta nell’esecuzione, netta e veloce. Dustin non ha sofferto. Non è dovuto rimanere disteso in preda al dolore. Per questo, siamo grati», ha concluso la famiglia di Diamond, per il quale la popolarità è arrivata tra il 1989 e il 1993, con la parte di Samuel Powers di Bayside School.

